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Названа новая версия трагедии с сыном Ирины Понаровской

Певица Калашникова: сын Ирины Понаровской увлекался контрастным душем

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anya_chay/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и блогер Анна Калашникова назвала свою версию трагедии с сыном певицы Ирины Понаровской. Мнением о случившемся она поделилась в эфире телешоу «Звезды сошлись».

Калашникову беспокоит то, что сын певицы Энтони Родд практиковал контрастный душ с «особой технологией», а не простой закалкой. Она напомнила, что мужчину обнаружили в душе.

«Не просто контрастный душ какой-то. У него целая технология была: кипяток, еще что-то и еще что-то. Это страшно», — поделилась звезда.

Калашникова также обратила внимание на то, что прощание с Роддом прошло не на третий день, а на пятый, и призвала подождать судебно-медицинской экспертизы.

Энтони Родд был сыном Ирины Понаровской и советского джазового певца Вейланда Родда. Мужчины не стало 20 сентября в возрасте 39 лет.

Энтони учился в Норвегии, получил специальность «дизайнер ювелирных изделий». В Москве проживал с супругой, воспитывал двоих детей.

Накануне близкие Родда опровергли слухи о том, что он увлекался настойкой из мухоморов.

Ранее сообщалось, что Понаровская начала испытывать проблемы с сердцем, узнав о случившемся.

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