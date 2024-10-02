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Виктория Дайнеко о возлюбленном: «Интернет прозвал его Романом»

Певица Виктория Дайнеко опровергла, что ее возлюбленного зовут Роман

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woman_ru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Виктория Дайнеко призналась в интервью YouTube-каналу «Ломовка Live», что возлюбленный не разрешает раскрывать свое имя.

«Интернет прозвал его Романом. Мы даже смеялись на одной дорожке — одна ведущая всю дорогу обращалась к нему как к Роману», — поделилась артистка.

Дайнеко рассказала, что ее возлюбленный никак не связан с шоу-бизнесом. Мужчина является по образованию геологом нефтегазовой промышленности. По словам знаменитости, у возлюбленного творческие родители. Таким образом она объяснила любовь партнера к музыкантам.

Дайнеко признавалась в шоу «Злые языки», что они познакомились в соцсетях — звезда первой проявила инициативу. По словам артистки, ее избранник — серьезный, интеллигентный человек, с которым интересно общаться.

В августе певица заявила, что пока не планирует свадьбу с возлюбленным.

Дайнеко воспитывает дочь Лидию от барабанщика Дмитрия Клеймана, с которым развелась в 2017 году. В ноябре 2023-го звезда призналась, что сменила дочери фамилию на свою вместо отцовской.

Ранее Виктория Дайнеко заявила, что не готова к пластике.

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