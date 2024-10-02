Максим Галкин уехал из Израиля на фоне войны с Ливаном

Комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) покидает Израиль на фоне войны с Ливаном. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой уехал в США к Кристине Орбакайте. Сообщается, что артист убрал все израильские выступления с гастрольного тура. На этой неделе пародист с супругой вылетят в Европу, а затем – в США.

SHOT добавил, что такие артисты, как Анатолий Белый (признан в РФ иностранным агентом) и Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом), также уезжают из Израиля. Как отмечает издание, организаторы готовятся к отмене спектаклей с актером и юмористом.

2 октября ливанское шиитское движение «Хезболла» впервые с момента объявления Израилем наземной операции в Ливане заявило, что вступило в бой с пехотой израильской армии (ЦАХАЛ) у населенного пункта Одайсе на юге страны. Бойцы сопротивления на рассвете столкнулись с силами израильской пехоты, которые пытались проникнуть в населенный пункт Одайсе со стороны Халлет-эль-Махафер, и вступили с ними в бой.

В тот же день представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри сообщил об «ожесточенных боях на юге Ливана».

Ранее Максим Галкин передумал продавать свою квартиру в Москве за 50 млн рублей.