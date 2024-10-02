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Козловского обязали выплатить штраф из-за долга по квартире

«Пятый канал»: суд Москвы назначил Козловскому штраф в 37 тыс. рублей

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Басманный районный суд Москвы назначил актеру Данилу Козловскому штраф из неустойки по договору купли-продажи квартиры. Об этом сообщает «Пятый канал».

Козловский должен выплатить штраф в размере 37 тысяч рублей.

В сентябре 2022 года ООО «БЦ Машкова, 13» подал иск на Козловского. Как отмечает издание, актер не погасил долг за недвижимость в размере 800 тысяч рублей. Речь идет о квартире в историческом доме на улице Машкова. В декабре того же года с артиста взыскали долг в размере 400 тысяч рублей.

В апреле 2023 года активист Виталий Бородин обратился в прокуратуру с заявлением о том, что после начала спецоперации России на Украине Козловский уехал в США, а потом решил вернуться в Россию и выступить в театрах в Москве и Санкт-Петербурге.

Актер в ответ подчеркнул, что у него нет второго гражданства, а из России он уезжал, чтобы навестить своего ребенка в Америке. Кроме того, он опроверг слова Бородина о том, что якобы критиковал российскую власть.

13 сентября прошлого года стало известно, что Козловский отсудил у Бородина рубль.

Ранее Козловский спел песню Пугачевой.

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