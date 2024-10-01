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Синицына поделилась подробностями личной жизни: «Познакомила дочь»

Актриса Софья Синицына призналась, что недавно рассталась с возлюбленным

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Yasinitsyna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Софья Синицына призналась в интервью womanhit.ru, что недавно рассталась с возлюбленным.

Синицына рассказала, что у нее были прекрасные серьезные отношения с грузином. Мужчина был единственным из ухажеров артистки, с которым звезда познакомила дочь от Павла Табакова Мию.

«Но, к сожалению, недавно наш роман закончился. Просто мы расходимся в очень важных, основополагающих вещах, с этим нельзя жить дальше. Год ушел на поиски компромиссов и разговоры, но не сложилось», — поделилась артистка.

Синицына отметила, что вместе с Табаковым воспитывает общую дочь. По словам актрисы, они стараются быть прекрасными родителями для своего ребенка. Артистка уверена, что у них это получается. Знаменитость также поддерживает очень теплые отношения с матерью экс-возлюбленного Мариной Зудиной и его сестрой Машей.

Синицына добавила, что у нее был короткий роман с Табаковым. Он длился полгода. Позже артистка узнала, что беременна.

«Мы с Пашей на тот момент уже не были вместе, но я решила оставить ребенка. Я ощущала себя достаточно взрослой, чтобы принимать ответственность, у меня была работа, жилье. Я подумала: если отец ребенка и его семья захотят с ним общаться, помогать — хорошо. Нет, значит, нет», — рассказала актриса.

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