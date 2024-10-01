Айза показала молодого возлюбленного

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай впервые показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) молодого возлюбленного.

Айза опубликовала фото в объятиях партнера, личность которого неизвестна.

В сентябре Айза рассказывала, что новый возлюбленный работает в «Газпроме». Мужчина младше блогерши на десять лет. Знаменитости 39 лет. Блогерша призналась, что поначалу не воспринимала его как мужчину. Однако позже она разглядела в нем умного и классного человека. Инициатором отношений сам стал возлюбленный.

По словам Айзы, ее возлюбленный живет в Нижневартовске. Блогерша не планирует переезжать туда, так как не переносит холод. Пара очень часто созванивается по телефону и периодически встречается.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Айза также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным. 20 сентября Айза пожаловалась в соцсетях на Анохина, назвав его «нарциссом-психопатом»

Ранее Гуф ответил на слухи о попытке оформить права в Таиланде.