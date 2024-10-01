«Мерзкие и вонючие»: Алана Мамаева пожаловалась на голод и тараканов в джунглях

Блогерша и модель Алана Мамаева появится в новой серии реалити-шоу «Звезды в джунглях». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

По словам Мамаевой, самым сложным испытанием в джунглях Колумбии для нее был голод.

«Несмотря на то, что в обычной жизни я ем очень мало, могу вообще есть один раз в день, и мне казалось, что голод — это вообще не проблема. Но нет! Это было очень тяжело!» — сказала она.

Алана также призналась, что на проекте ей пришлось справиться со своей фобией тараканов, при виде которых у нее обычно начинается паническая атака.

«И вот в первый же день, когда я пришла, мне пришлось ртом доставать этих пищащих, ужасно вонючих, мерзких тараканов. Это было отвратительно, это было самое противное, что могли придумать продюсеры», — говорит блогерша.

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