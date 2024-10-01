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Ирина Безрукова оценила решение пробиваться к славе скандалами

Актриса Безрукова заявила, что скандалы подогревают интерес к звездам на неделю

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irina_bezrukova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская актриса Ирина Безрукова оценила решение некоторых ее коллег пробиваться к славе скандалами. Об этом она поговорила с NEWS.ru.

«Мне кажется, на скандале далеко не уедешь, потому что больше недели такой инфоповод не проживет, а потом уже будет недоверие», — заявила 59-летняя артистка.

Также потерявшая наследника в марте 2015 года актриса рассказала, что не писала слова поддержки Ирине Понаровской после трагедии с сыном, поскольку считает это неправильным.

Она пояснила, что лично не знакома с Понаровской, а поддерживать должны те люди, которые входят в близкий круг исполнительницы. Также, отметила знаменитость, не придумали еще слова, способные утешить человека.

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