Бритни Спирс получила ожоги лица

Певица Бритни Спирс призналась, что получила ожоги лица во время инцидента с камином дома шесть месяцев назад. Об этом она рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Спирс, она была в своей комнате, включила камин, но он «взорвался» ей прямо в лицо. Огонь спалил ей ресницы и брови, а также часть волос на голове. Результат 42-летняя певица называет «детской челкой».

Обращаться в отделение неотложной помощи Спирс не стала.

«Было больно прикасаться к телефону, было больно прикладывать лед к лицу», — вспоминает она.

Неприятные ощущения Спирс испытывала в течение шести-семи часов. Сейчас, рассказала Спирс, она чувствует себя хорошо и работает над новым проектом — биографическим мюзиклом.

В августе Бритни Спирс выложила видео, где исполняет танец в зеленом неоновом бикини, к которому добавила черные сапоги на каблуках. Певица крутилась перед камерой и держала в руках шляпу.

Ранее компания Universal Pictures приобрела права на книгу Бритни Спирс «Женщина во мне».