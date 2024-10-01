«Удар лично для меня»: Юрий Антонов о смерти Добрынина

Народный артист РФ Юрий Антонов признался в беседе с «Газетой.Ru», что для него стала ударом новость о смерти Вячеслава Добрынина. Он отметил, что песни композитора были очень востребованы артистами как в Советском Союзе, так и в России.

«В последнее время мы не общались, потому что он болел. Это мой давний приятель. Конечно, это такой удар лично для меня. Многие годы мы знали друг о друге, ездили, просвещались. Он талантливый композитор-песенник. Им написано много замечательных песен, которые были очень востребованы в Советском Союзе, ну и, конечно, в России. Так что это очень печальная для меня новость», — сказал Антонов.

О смерти 78-летнего народного артиста России сообщил Telegram-канал Mash. По информации канала, артист умер 1 октября в одной из московских клиник. Меньше недели назад он был госпитализирован с инсультом.

Вячеслав Добрынин — автор хитов «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану...», «Ни минуты покоя», «За милых дам». Песни на его музыку исполняли Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко и другие. В 1994 году Добрынин создал группу «Доктор Шлягер».

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