Потерявшая сына Ирина Безрукова о трагедии Понаровской: «Вера может облегчить страдания»

Потерявшая наследника в марте 2015 года актриса Ирина Безрукова рассказала, что не писала слова поддержки Ирине Понаровской после трагедии с сыном, поскольку считает это неправильным. Ее слова передает kp.ru.

Она пояснила, что лично не знакома с Понаровской, а поддерживать должны те люди, которые входят в близкий круг исполнительницы. Также, отметила знаменитость, не придумали еще слова, способные утешить человека.

«Но жизнь продолжается. Вероятно, есть люди, которым она очень нужна. И лучше обратить внимание на них, они поддержат и помогут», — заявила Безрукова.

Артистка посоветовала Понаровской не отказываться от помощи близких, поскольку их присутствие, считает она, помогает пройти сложный период.

«Если человек верующий, то вера может облегчить страдания. Но некоторым людям долгое время вообще ничего не помогает. Кто-то обращается к психологам», — также высказалась знаменитость.

Безрукова вспомнила, что вернулась в театр спустя месяц после трагедии 2015 года. Она назвала это правильным решением. Ее «держала» мысль о том, что не может подвести людей, а коллеги относились к ней «невероятно бережно».

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