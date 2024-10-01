Члены королевской семьи и Барак Обама оказались вовлечены в скандал с Пи Дидди

Американская певица Джагуар Райт заявила, что в скандал с рэпером Пи Дидди вовлечены принц Гарри вместе с женой Меган Маркл и их «чудаковатый дядя» принц Эндрю. Ее слова передает RadarOnline.

По словам Райт, Пи Дидди высылал влиятельным участникам своих вечеринок копии с мероприятия. Она добавила, что некоторые лица на записях рэпера, а также то, чем они занимались на вечеринках, «может шокировать».

«Я верю, что у Барака Обамы есть пленка. Знаю, что у Дженнифер Лопес есть несколько. И Бейонсе получила одну кассету», — заявила Райт.

RadarOnline подчеркивает, что, несмотря на заявления Джагуар Райт, нет никаких доказательств причастности названных ею людей в скандал с Пи Дидди. При этом, добавляет издание, многие знаменитости «дрожали от страха», когда 16 сентября рэпера арестовали по обвинению в сексуальных преступлениях.

Арестованному рэперу Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

Недавно адвокат музыканта Марк Агнифило заявил, что Пи Дидди не намерен признавать свою вину. По словам защитника, рэпер будет бороться за это дело не только ради себя, но и ради других, оказавшихся в аналогичном положении.

Ранее рэпер Канье Уэст анонсировал новый альбом.