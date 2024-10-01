Высоцкая и Акиньшина снялись в новой драме Надежды Михалковой

Режиссер Надежда Михалкова завершила съемки драмы «Огненный мальчик». Об этом сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Картина рассказывает о сложных отношениях матери и сына-подростка. Обещают, что она выйдет в прокат весной 2025 года.

В фильме снялись Юлия Высоцкая, Оксана Акиньшина, Денис Косиков, Анна Михалкова и другие.

В основе сюжета «Огненного мальчика» — судьба избалованного подростка из обеспеченной московской семьи — Макса. Его мать занимается политикой и готовится к переизбранию. Но трагическое событие изменило жизнь семьи.

В конце мая стало известно, что Акиньшина и Высоцкая сыграют в подростковой драме Надежды Михалковой. По мнению создателей, «Огненный мальчик» — это попытка не только ответить на хрестоматийные вопросы, но и задать новые. Действующим лицом фильма неожиданно становятся природа, выступающая союзником главного героя, а с ней любовь, которая «размягчает сердце подростка».

Ранее Михалкова появилась на публике с повзрослевшими детьми от коллеги Резо Гигинеишвили.