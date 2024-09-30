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В Великом Новгороде нашли рекордно богатый клад

Археологи РАН нашли в Великом Новгороде рекордный клад из 1900 монет

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Институт археологии РАН

В Великом Новгороде нашли рекордно богатый клад — ученые насчитали в нем почти 1900 артефактов. О находке сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института археологии РАН.

Клад получил название «Воздвиженский». Его обнаружили на Софийской стороне Великого Новгорода на территории улицы Воздвиженской при строительстве жилого дома. Находку датируют первыми десятилетиями существования Великого Новгорода. Клад включает 1800 целых и фрагментированных серебряных монет, а также более 80 серебряных украшений и серебряные кресты — одни из старейших обнаруженных древнерусских крестов из этого металла. Его общий вес составил около 3 кг.

До этого специалисты нашли клад с редкими монетами времен Смутного времени в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике в Вологодской области.

Общее количество монет составило 266 штук. На монетах изображен Георгий Победоносец. Надписи на серебряных копейках разные – «Великий князь Иван», «Великий князь Дмитрий».

В музее отметили, что в монастыре уже находили два клада, но последний из них состоял из шести серебряных монет. Поэтому такая огромная находка порадовала и восхитила и археологов, и музейщиков.

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