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В Петербурге выставили на продажу квартиру Достоевского

В Петербурге квартиру писателя Достоевcкого продадут за 25,5 млн рублей

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РИА Новости

В Санкт-Петербурге выставили на продажу квартиру, где несколько лет жил писатель Федор Достоевский (1821-1881). Об этом сообщает РИА Новости

В этой квартире литератор написал роман «Бедные люди».

Жилье оценили в 25,5 млн рублей. Оно находится на втором этаже дома 1839 года постройки, общая площадь квартиры — более 100 квадратных метров.

Накануне правнука Федора Достоевского Дмитрия не стало в возрасте 79 лет.

«Мы все горюем, но жизнь идет своим чередом, и стандартные печальные хлопоты никто не отменял. Всех, кто откликнулся на скорбную весть, благодарим сердечно, огромное спасибо за хорошие слова о нашем дедушке», — отметила внучка мужчины Наталья.

Дмитрий Достоевский родился 22 апреля 1945 года. За свою жизнь он успел поработать минимум по 22 специальностям, в том числе водил трамвай №34, который проходил по петербургским местам знаменитого родственника.

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