Дайнеко о пластике: «Еще не доросла»

Певица Виктория Дайнеко призналась в беседе с NEWS.ru, что пока не готова к пластическим операциям или косметическим инъекциям.

Дайнеко напомнила, что ей всего 37 лет. По словам артистки, только в 30 лет она начала использовать крем для лица.

«Я еще не доросла до инъекций, и чуть попозже со мной случится что-то типа пластической хирургии», — рассказала исполнительница.

Дайнеко призналась, что интересуется у подруг различными процедурами, однако сама пока не хочет обращаться к косметологу. Она уверена, что всему свое время.

«Глядя, например, на моего кумира детства Кристину Агилеру. То, как она выглядит сейчас, она выглядит, мне кажется, краше, чем когда ей было 18 лет. То я подумаю, что в принципе шанс у пластической хирургии есть. Но надо увидеть это вживую, потому что на фотографиях всегда все выглядит лучше», — поделилась певица.

Виктория Дайнеко воспитывает дочь Лидию от барабанщика Дмитрия Клеймана, с которым развелась в 2017 году. В ноябре 2023-го звезда призналась, что сменила дочери фамилию на свою вместо отцовской.

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