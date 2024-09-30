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Бузова о Салтыковой: «Кто ее помнит?»

Певица Бузова заявила, что уже не помнит о конфликте с Салтыковой

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Певица Ольга Бузова призналась, что уже забыла о конфликте с Ириной Салтыковой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

«Кто ее помнит? И все как бы тоже уже и забыли. Я знаю, что это красивая, шикарная женщина, девушка. Я уже и забыла, что она сказала! Я таким моментам не придаю значения», — поделилась знаменитость.

Бузова объяснила, что ей в одночасье может стать обидно и неприятно после ссор, а затем она забывает про них. Артистка не скрывает, что ее задели слова Салтыковой в шоу. По словам певицы, она «обалдела» от отношения коллеги.

Конфликт звезд произошел во время первого тура шоу «Битва поколений», когда Бузова исполняла свою песню «Водица», а вторая участница Алена Апина — хит «Летучий голландец». Взяв слово, Салтыкова изначально заострила внимание на длинном красном платье Бузовой. Она отметила, что наряд ей понравился, но звезда разочаровалась в поведении артистки.

Бузову также возмутило поведение Салтыковой в шоу «Злые языки».

«Я посмотрела ее интервью с Викторией Боней: зачем ты приходишь в место, где ты не хочешь находиться? Ну не приходи!» — заявила артистка.

Ранее Бузова заявила о разочаровании в Салтыковой.

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