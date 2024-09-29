Звезду «Интернов» заметили с новой девушкой

Бывший звезда шоу «Холостяк» актер Илья Глинников появился на международном кинофестивале «КиноБраво» с новой девушкой. Об этом сообщает «СтарХит».

На мероприятии актер «Интернов» шел за руку с незнакомкой, с которой все время о чем-то увлеченно беседовал. Знаменитости не фотографировались вместе на красной дорожке, поскольку к их прибытию церемония уже подходила к концу.

Избранница Глинникова была одета в струящееся платье миди с объемными рукавами. Девушка дополнила свой романтичный образ заплетенными в косы кудрявыми волосами. Сам актер был одет в черные штаны свободного кроя, серую майку-безрукавку, а в качестве аксессуара у него была кожаная поясная сумка-бананка.

«СтарХит» подчеркивает, что на кинофестивале возлюбленные не отходили друг от друга, все время держась за руки.

В 2014 году у Глинникова был роман с коллегой по сериалу «Интерны» Аглаей Тарасовой. Пара рассталась спустя два года. Затем знаменитость стал героем шоу «Холостяк», где познакомился с Екатериной Никулиной. Однако эти отношения вскоре закончились, так как, по словам Никулиной, знаменитости «не сошлись характерами».

Ранее сообщалось, что Орнелла Мути посетила международный кинофестиваль «КиноБраво» в Сочи.