Звезда «Ван Хельсинга» обвинила массажиста в сексуальном насилии во время сеанса

Актриса Кейт Бекинсейл обвинила массажиста Ника Абрамовича в сексуальном насилии, однако мужчина отрицает все обвинения. Он утверждает, что звезда «Ван Хельсинга» не заплатила ему почти $3 тыс. по счету. Об этом сообщает Page Six.

По словам Абрамовича, его сеансы в значительной степени состоят из звукотерапии, работы дыханием и терапии растяжкой. А во время сессии его клиенты не раздеваются.

Мужчина вспомнил, что Бекинсейл впервые пришла к нему 4 августа и осталась довольна, поскольку ему об этом впоследствии написал помощник знаменитости. Также, заявил массажист, актриса предложила ему сделать на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рекламу и записалась на вторую сессию, а затем и на третью.

При этом источники Page Six заявляют, что Бекинсейл не пришла на последний сеанс, поскольку на последней встрече Абрамович совершил над знаменитостью сексуальное насилие.

«Ник Абрамович прекрасно осведомлен, почему его счет не был оплачен», — заявил представитель актрисы.

Он подчеркнул, что звезда подала на массажиста заявление в полицию. Актриса не может делиться деталями дела, поскольку сейчас случившееся расследуют правоохранительные органы. В полиции подтвердили Page Six заявление Бекинсейл, отметив, что Абрамовичу пока не были предъявлены обвинения.

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