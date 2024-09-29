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Волочкова о дружбе с Джигурдой: «Приходилось отмываться долгое время»

Балерина Волочкова заявила, что разочаровалась в Джигурде после слива видео

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Настя Ивлеева/YouTube

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что во время ее дружбы с Никитой Джигурдой было много «неприятнейших нюансов». Об этом знаменитость рассказала в YouTube-интервью с Элиной Абдикадировой.

Она сравнила Джигурду и певца Прохора Шаляпина, отметив, что в отношениях с последним она всегда находится на позитиве.

«С Никитой Джигурдой всегда были подставы — как на пороховой бочке, не зная, что он выкинет сейчас. Вроде дружу с ним, неудобно его послать, но отмываться потом приходилось долгое время», — заявила танцовщица.

Экс-солистка Большого театра подытожила, что разочаровалась в Джигурде. Она призналась, что не хочет с ним общаться после «его подстав».

В январе в сети появилось видео с эротическим танцем Джигурды и Волочковой. В ролике шоумен встал перед Волочковой на колени и сорвал с балерины штаны.

Позже балерина подала заявление в СК России на обидчика, слившего скандальное видео. Она подчеркивала, что на момент записи видео в доме находились только Джигурда и его помощник.

Ранее сообщалось, что на концерт Глюкозы без объяснения причин не пустили часть слушателей.

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