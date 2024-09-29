Гонорар Mia Boyka уменьшился почти на три миллиона после скандала с квадробершей

Певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) снизила гонорар за корпоративы до 2,2 млн рублей после инцидента с девочкой-квадробершей на концерте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, причиной стало нежелание заказчиков приглашать исполнительницу на частные мероприятия на фоне скандала. Также Mash раскрыл, что в артистка требует в своем райдере предоставить ей минимум четырех охранников в гримерку, не менее восьми — на сцену и сотрудников полиции.

Еще в начале сентября сообщалось, что гонорар Бойко составлял 5 млн 500 тыс. рублей — столько артистка получила за концерт в честь дня города Ноябрьска, который прошел в конце августа 2024 года.

Сама Бойко рассказывала в соцсетях, что городское мероприятие с ее участием стоит порядка 3 млн рублей. Она уточняла, что 5 млн рублей просит за частные концерты. Издание kp.ru подчеркивало тогда, что гонорар Mia Boyka сравним с тем, что получают Николай Басков, Полина Гагарина, Дима Билан и другие российские звезды.

Инцидент с восьмилетней квадробершей Марьяной произошел во время одного из концертов Mia Boyka. Певица пригласила девочку в маске кошки на сцену и спросила: «Ты квадробер, не дай бог?» Та подтвердила, что увлекается квадробикой. Затем певица поинтересовалась, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка». Позднее интернет-пользователи осудили поведение артистки, посчитав, что она поступила неэтично.

Ранее белорусский священник Лепин увидел в квадроберах Божий промысел.