Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гонорар Mia Boyka уменьшился почти на три миллиона после скандала с квадробершей

Mash: певица Mia Boyka снизила гонорар до 2 млн рублей на фоне скандала

close
Личный архив Mia Boyka

Певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) снизила гонорар за корпоративы до 2,2 млн рублей после инцидента с девочкой-квадробершей на концерте. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, причиной стало нежелание заказчиков приглашать исполнительницу на частные мероприятия на фоне скандала. Также Mash раскрыл, что в артистка требует в своем райдере предоставить ей минимум четырех охранников в гримерку, не менее восьми — на сцену и сотрудников полиции.

Еще в начале сентября сообщалось, что гонорар Бойко составлял 5 млн 500 тыс. рублей — столько артистка получила за концерт в честь дня города Ноябрьска, который прошел в конце августа 2024 года.

Сама Бойко рассказывала в соцсетях, что городское мероприятие с ее участием стоит порядка 3 млн рублей. Она уточняла, что 5 млн рублей просит за частные концерты. Издание kp.ru подчеркивало тогда, что гонорар Mia Boyka сравним с тем, что получают Николай Басков, Полина Гагарина, Дима Билан и другие российские звезды.

Инцидент с восьмилетней квадробершей Марьяной произошел во время одного из концертов Mia Boyka. Певица пригласила девочку в маске кошки на сцену и спросила: «Ты квадробер, не дай бог?» Та подтвердила, что увлекается квадробикой. Затем певица поинтересовалась, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка». Позднее интернет-пользователи осудили поведение артистки, посчитав, что она поступила неэтично.

Ранее белорусский священник Лепин увидел в квадроберах Божий промысел.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами