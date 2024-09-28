Лана Дель Рей купила свадебное платье у старьевщика

Певица Лана Дель Рей отказалась от дорогих свадебных платьев в пользу винтажного — она приобрела наряд у старьевщика. Об этом сообщает TMZ.

По словам инсайдеров, Дель Рей намеренно избегала работы с известными дизайнерами. Платье для свадьбы с гидом и охотником на аллигатором Джереми Дюфреном в Луизиане она купила в лавке «Vintage Market by Trashy Diva» в Новом Орлеане (США) еще в мае.

Известно, что певица потратила на платье не более $400. В магазине представлены наряды, выпущенные от 1920-х годов до 2000 года.

В сентябре артистка впервые вышла на публику со своим новым возлюбленным. Она посетила свадьбу модели Карен Элсон, которая прошла 7 сентября в Нью-Йорке. Влюбленные держались за руки на публике.

Еще накануне в сети появились снимки избранника Ланы Дель Рей с охоты на крокодилов. В соцсетях пользователи раскритиковали бойфренда певицы за опасную работу.

О свадьбе певицы стало известно 27 сентября.