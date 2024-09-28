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«Ем после шести»: Бузова рассказала о поддержании фигуры

Певица Бузова заявила, что ужинает в десять часов вечера креветками и салатом

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Global Look Press

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о поддержании фигуры из отпуска, который проводит на острове Баве в Танзании. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам Бузовой, на отдыхе она завтракает каждый день, хотя обычно у нее это не получается.

«Я ем после шести, у меня такая профессия, что иногда в два-три часа ночи заканчиваю. Конечно, и в десять могу поужинать чем-то легким: креветочками, салатом. Естественно, просыпаешься с утра еще не голодная», — объяснила отказ от завтрака Бузова.

Накануне балерина Анастасия Волочкова возмутилась высказываниями артистки Ирины Салтыковой, которая назвала Ольгу Бузову «выскочкой» в эфире шоу «Битва поколений».

«Извините, пожалуйста, когда стареющие женщины, уже уходящие из мира шоу-бизнеса, и как сбитые летчики никому не нужны, не интересны, начинают судить молодую, красивую и успешную Ольгу Бузову. Извините, это позорище», — заявила танцовщица.

Ранее Бузова рассказала о крестном сыне.

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