Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Марина Федункив рассказала о знакомстве с мужем-иностранцем

Актриса Федункив призналась, что познакомилась с мужем-иностранцем на дне рождения

close
ТНТ

Актриса Марина Федункив в новом выпуске передачи «Шоу Воли» расскажет о знакомстве с мужем-итальянцем. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Звезда «Реальных пацанов» призналась, что мужа-итальянца Стефано встретила на дне рождения у своего директора.

«Потом я полетела на корпоратив в Екатеринбург и увидела знакомое лицо — и никак не могла вспомнить, где я его видела. Эти мысли не дали мне покоя, я все ходила и смотрела на него…» — вспоминает она.

53-летняя Федункив отметила, что мужчина тогда очень плохо говорил по-русски и протянул телефон с фразой: «Ты меня видела у Игоря на дне рождения».

«Вот такой у меня был вопросительный взгляд. Мы обменялись телефонами, стали общаться с помощью переводчика»», — поделилась актриса.

В 2021 году Федункив вышла замуж за бизнесмена Стефано Маджи, который моложе ее на 13 лет. Актриса рассказывала, что после свадьбы в их отношениях появилось больше нежности и заботы, но глобально ничего не поменялось. По словам знаменитости, Стефано Маджи не любит публичность.

Накануне Марина Федункив объяснила, почему вышла замуж только в 50 лет.

Ранее Федункив заявила, что не видит смысла комментировать слухи о беременности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами