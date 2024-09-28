Марина Федункив рассказала о знакомстве с мужем-иностранцем

Актриса Марина Федункив в новом выпуске передачи «Шоу Воли» расскажет о знакомстве с мужем-итальянцем. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

Звезда «Реальных пацанов» призналась, что мужа-итальянца Стефано встретила на дне рождения у своего директора.

«Потом я полетела на корпоратив в Екатеринбург и увидела знакомое лицо — и никак не могла вспомнить, где я его видела. Эти мысли не дали мне покоя, я все ходила и смотрела на него…» — вспоминает она.

53-летняя Федункив отметила, что мужчина тогда очень плохо говорил по-русски и протянул телефон с фразой: «Ты меня видела у Игоря на дне рождения».

«Вот такой у меня был вопросительный взгляд. Мы обменялись телефонами, стали общаться с помощью переводчика»», — поделилась актриса.

В 2021 году Федункив вышла замуж за бизнесмена Стефано Маджи, который моложе ее на 13 лет. Актриса рассказывала, что после свадьбы в их отношениях появилось больше нежности и заботы, но глобально ничего не поменялось. По словам знаменитости, Стефано Маджи не любит публичность.

Накануне Марина Федункив объяснила, почему вышла замуж только в 50 лет.

Ранее Федункив заявила, что не видит смысла комментировать слухи о беременности.