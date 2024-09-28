Близкие сына Ирины Понаровской ответили на слухи о трагедии с ним

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Близкие сына певицы Ирины Понаровской Энтони ответили на слухи о трагедии с ним. Друга Энтони Сергея цитирует kp.ru.

В СМИ попала информация из соцсетей мужчины — два года назад он собирал мухоморы, якобы употреблял настойку из опасных для жизни грибов. Однако его супруга художница Анна Чайникова заявила, что Энтони вел здоровый образ жизни, и опровергла «информацию об употреблении данной настойки».

«Конечно все возмущены этими слухами. Что только люди не публикуют в соцсетях! Обычный был парень, очень хороший», — сказал Сергей.

По словам друга, сейчас не время задавать подобные вопросы, однако в семье говорят, что Энтони не стало из-за острой сердечной недостаточности.

Энтони Родд был сыном Ирины Понаровской и советского джазового певца Вейланда Родда. Мужчины не стало 20 сентября в возрасте 39 лет.

Энтони учился в Норвегии, получил специальность «дизайнер ювелирных изделий». В Москве проживал с супругой, воспитывал двоих детей.

Накануне сообщалось, что Понаровская начала испытывать проблемы с сердцем, узнав о случившемся.

Ранее стала известна судьба осеннего концерта Ирины Понаровской после трагедии с сыном.