Стала известна судьба осеннего концерта Ирины Понаровской после трагедии с сыном

Стала известна судьба осеннего концерта певицы Ирины Понаровской в Санкт-Петербурге после трагедии с ее сыном Энтони. Об этом пишет kp.ru.

«Пока все в силе. Концерт стоит», — рассказали представители БКЗ «Октябрьский».

Выступление состоится 30 октября 2024 года. Издание отмечает, что после того, как сына Понаровской Энтони не стало, билеты на ее шоу стали разбирать активнее. Цена на билеты — от 1200 рублей на задних рядах до 4500 руб. в партере. За минувшие 9 дней разобрали около 30% зала.

Наследника артистки не стало 20 сентября. Ему было 39 лет. Предварительно, причиной трагедии стала острая сердечная недостаточность.

Энтони Родд был сыном Ирины Понаровской и советского джазового певца Вейланда Родда. Энтони учился в Норвегии, получил специальность «дизайнер ювелирных изделий».

В Москве проживал с супругой — художницей Анной Чайниковой, воспитывал двоих детей.

Накануне сообщалось, что Понаровская начала испытывать проблемы с сердцем, узнав о случившемся.

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