Водонаева о помолвке Лорак: «Не для испанца наша дива цвела»

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева выступила в Telegram-канале против свадьбы певицы Ани Лорак с испанским инструктором по йоге Исааком Виджраку.

«Меня никто не спрашивал, но я против этого брака. Не для испанца наша дива цвела. Один муженек из Турции уже был», — заявила телеведущая.

Водонаева намекнула на бывшего мужа Лорак Мурата Налчаджиоглу, который является гражданином Турции. Артистка официально развелась с Налчаджиоглу в 2019 году. В их браке родилась дочь София. Подробности их расставания неизвестны.

Ани Лорак получила предложение от Исаака Виджраку в день своего 46-летия. Мужчина предложил певице стать его женой в ресторане.

Виджраку живет на Ибице. В своих соцсетях он называет себя «целостным велнес-экспертом» и «создателем позитивной кармы», разделяющим концепцию «философии радости». Возлюбленный певицы был женат — от прошлых отношений у него есть сын и дочь.

В марте Лорак призналась, что мало ест из-за своего возлюбленного. По словам знаменитости, у испанца красивое атлетичное тело, и она старается на него равняться.

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