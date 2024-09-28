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Дэниел Рэдклифф рассказал о первой встрече с Мэгги Смит

Актер Рэдклифф заявил, что Мэгги Смит умела запугивать и очаровывать одновременно

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Global Look Press

Актер Дэниел Рэдклифф признался в беседе с Variety, что познакомился с коллегой по «Гарри Поттеру» Мэгги Смит в девять лет.

Рэдклифф сыграл со Смит в своей дебютной работе «Дэвид Копперфилд». По словам актера, на тот момент он практически ничего не знал о ней. При этом его родители были в восторге от факта работы Дэниеля с актрисой. Рэдклифф признался, что очень сильно нервничал перед съемками со Смит, но она его успокоила. Позже, как отметил артист, ему посчастливилось снова поработать с коллегой в «Гарри Поттере».

«Еще одна вещь, которую я знал о ней, это то, что она была дамой, поэтому первое, что я спросил ее, когда мы встретились, было: «Ты бы хотела, чтобы я называл тебя дамой?», на что она рассмеялась и сказала что-то вроде: «Не глупи», — рассказал актер.

Рэдклифф отметил, что Смит обладала незаурядным умом и острым языком.

«Она умела запугивать и очаровывать одновременно. И, как вам все скажут, она была чрезвычайно забавной», — поделился артист.

Мэгги Смит не стало 27 сентября после продолжительной болезни.

Ранее в HBO ответили, когда выйдет сериал по «Гарри Поттеру».

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