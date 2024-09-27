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Кушанашвили объяснил, почему извинился перед Катей Лель

Шоумен Кушанашвили назвал Катю Лель хорошей женщиной

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Павел Бедняков/РИА Новости/otar.kushanashvili/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шоумен, журналист и телеведущий Отар Кушанашвили объяснил в YouTube-программе «КАКОВО?!», почему извинился перед певицей Катей Лель.

Кушанашвили назвал Катю Лель своей подругой и хорошей женщиной.

«Я знаю, что разочаровал вас. Вы же хотите хлеба, подмоченного кровью, и зрелищ, окропленных кровью, но это не фильм «Гладиатор». Это моя жизнь. Я не буду тратить жизнь на то, чтобы портить отношения с теми немногими людьми из числа шоу-бизнеса», — заявил телеведущий.

Как отметил Кушанашвили, Катя Лель имеет право верить в то, во что она верит. В свою очередь, по заявлению телеведущего, он волен говорить всё, что думает по этому поводу. Однако шоумен не хочет портить отношения с хорошей женщиной.

Адвокат Кати Лель Татьяна Галанцева сообщила, 20 сентября артистка получила видеосообщение, в котором Кушанашвили извинился перед ней за свои высказывания. В ролике телеведущий пообещал, что больше не позволит себе каких-либо саркастических реплик в ее сторону. Галанцева добавила, что певица планирует отозвать иск к Кушанашвили.

В сентябре Лель обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. По мнению артистки, Кушанашвили на своем YouTube-канале распространяет информацию о ней, наносящую репутационный вред. Певица потребовала удалить материалы с подобными высказываниями и опровергнуть сведения, затрагивающие ее.

Известно, что в феврале журналист возмутился словами Лель о том, что успех ее хита «Мой мармеладный» в TikTok — это якобы «замысел высших цивилизаций». Он призвал артистку остановиться.

Ранее Елена Кондулайнен ответила на слухи о госпитализации и параличе тела.

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