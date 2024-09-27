Любовь Успенская вспомнила, как в нее влюбился бандит

Певица Любовь Успенская рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в нее влюбился бандит в 90-х.

Успенская отметила, что мужчина был очень влиятельным человеком. Он пытался ухаживать за певицей, но получил «от ворот поворот». Тогда, как рассказала знаменитость, у преступника появился план, как завоевать ее внимание. Мужчина посылал к артистке бандитов, требующих с нее деньги за концерт. Сам «ухажер» приходил «как герой» и якобы выручал знаменитость.

Успенская призналась, что поначалу верила. Она думала, что бандит помогает ей «избавиться от негодяев». Но позже певица поняла, что мужчина сам все и устраивал.

«Он рассчитывал, что я испугаюсь и сдамся, но я такая женщина. Я могу сама кого угодно… Поэтому со мной лучше не связываться», — заявила певица.

23 сентября Таганский суд Москвы взыскал с певца Филиппа Киркорова 90 тыс. рублей компенсации морального вреда по иску Любови Успенской на 10 млн рублей.

Суд также обязал Киркорова опровергнуть сказанные им слова на интервью, в рамках которого он пренебрежительно назвал певицу «попрошайкой». Также певец заявлял, что артистка «клянчила у него шмотки». На суд Киркоров не явился.

Ранее продюсер назвал гонорар Успенской.