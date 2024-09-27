Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Любовь Успенская вспомнила, как в нее влюбился бандит

Певица Любовь Успенская рассказала, что за ней ухаживал бандит из 90-х

close
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Любовь Успенская рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в нее влюбился бандит в 90-х.

Успенская отметила, что мужчина был очень влиятельным человеком. Он пытался ухаживать за певицей, но получил «от ворот поворот». Тогда, как рассказала знаменитость, у преступника появился план, как завоевать ее внимание. Мужчина посылал к артистке бандитов, требующих с нее деньги за концерт. Сам «ухажер» приходил «как герой» и якобы выручал знаменитость.

Успенская призналась, что поначалу верила. Она думала, что бандит помогает ей «избавиться от негодяев». Но позже певица поняла, что мужчина сам все и устраивал.

«Он рассчитывал, что я испугаюсь и сдамся, но я такая женщина. Я могу сама кого угодно… Поэтому со мной лучше не связываться», — заявила певица.

23 сентября Таганский суд Москвы взыскал с певца Филиппа Киркорова 90 тыс. рублей компенсации морального вреда по иску Любови Успенской на 10 млн рублей.

Суд также обязал Киркорова опровергнуть сказанные им слова на интервью, в рамках которого он пренебрежительно назвал певицу «попрошайкой». Также певец заявлял, что артистка «клянчила у него шмотки». На суд Киркоров не явился.

Ранее продюсер назвал гонорар Успенской.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами