Башаров вспомнил последний разговор с Романом Мадяновым

Телеведущий и актер Марат Башаров рассказал, что созванивался с Романом Мадяновым за несколько дней до его ухода. Об этом сообщает NEWS.ru.

Башаров признался, что общался с Мадяновым по видеосвязи – они договаривались о поездке на рыбалку на реку Оку. Коллеги не стало через четыре дня после созвона.

«Вчера мы в память о Романе Сергеевиче поехали на Оку ловить рыбу. <...> Ничего не поймали, пусть вся рыба останется ему», — поделился телеведущий.

Мадянова не стало 25 сентября из-за рака легких. Ему диагностировали болезнь в 2020 году, а прогрессировать опухоль начала прошлой весной.

Сын Романа Мадянова Роман рассказал, что в последние месяцы своей жизни актер с трудом ходил, но продолжал сниматься в фильмах. По словам сына артиста, отец всегда сохранял оптимизм.

Мадянов снимался в таких проектах, как «След на земле», «Дальнобойщики», «Бедная Настя», «Дети Арбата», «Солдаты», «Жена генерала», «Три товарища», «Великая», «Шаляпин», «По щучьему велению», «Гардемарины 1787. Война» и других. Всего в его фильмографии более 200 работ.

Ранее сын рассказал о последних словах Романа Мадянова.