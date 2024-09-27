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Ефим Шифрин назвал свой главный пункт в райдере

Юморист Ефим Шифрин заявил, что в его райдере прописано наличие спортзала

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Актер и юморист Ефим Шифрин рассказал в шоу «ОК на связи!», что в его райдере прописано наличие спортивного зала.

Шифрин объяснил, что ему важно заниматься спортом. Благодаря физической активности артист чувствует себя бодрым в 68 лет. Артисту важно проводить хотя бы час в спортзале в день во время гастролей. Он также всегда берет с собой эспандер.

«Вот это единственное, что у меня есть в райдере. Параметры аппаратуры, которая мне нужна для того, чтобы меня слышали, и непременное наличие спортзала и желательно тренера-профессионала», — поделился актер.

Шифрин увлекается бодибилдингом с 1992-го. Через год он бросил курить. В 2000 году артист получил премию Международной сети клубов World Class «Мистер Фитнес», а в 2006 году его наградили дипломом Комитета физкультуры и спорта, Федерации бодибилдинга и фитнеса Правительства Москвы за пропаганду спорта и здорового образа жизни.

Шифрин известен благодаря участию в «Аншлаге» и передаче «В нашем доме». В 1990 году он создал «Шифрин-Театр».

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