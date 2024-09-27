Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Редкая картина Ван Гога ушла с молотка ниже ожидаемой стоимости

Картину «Пришвартованные каноэ» Ван Гога продали на аукционе за $27,6 млн

close
Сhristies

Картину «Пришвартованные каноэ», которую назвали редкой работой художника Винсента Ван Гога, продали на аукционе Christie's в Гонконге за $27,6 млн. Об этом сообщает South China Morning Post.

При этом предпродажная цена полотна была выше — от $29,6 млн до $48,9 млн. Независимый арт-консультант Александр Эррера назвал итоговую цену хорошей, поскольку, считает он, ранние работы Ван Гога труднее продать.

Нидерландский художник Винсент Ван Гог написал «Пришвартованные каноэ» летом 1887 года в Париже. Полотном владела супруга Карло Бурбон-Сицилийского Камила.

Недавно сообщалось, что редкая картина бельгийского художника Рене Магритта из серии «Империя света» может быть продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за более чем $95 млн. По данным CNN, полотно происходит из коллекции дизайнера интерьеров Мики Эртегун. На торгах также можно будет приобрести картины Дэвид Хокни, Жоана Миро и фото самой Эртегун, сделанное на Polaroid Энди Уорхолом.

Специальная вечерняя распродажа коллекции дизайнера пройдет 19 ноября, после нее состоятся дневные аукционы и две онлайн-продажи. Большую часть выручки получат благотворительные организации.

Ранее сообщалось, что в Лувре «Моне Лизе» пририсовали улыбку Джокера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами