Редкая картина Ван Гога ушла с молотка ниже ожидаемой стоимости

Картину «Пришвартованные каноэ», которую назвали редкой работой художника Винсента Ван Гога, продали на аукционе Christie's в Гонконге за $27,6 млн. Об этом сообщает South China Morning Post.

При этом предпродажная цена полотна была выше — от $29,6 млн до $48,9 млн. Независимый арт-консультант Александр Эррера назвал итоговую цену хорошей, поскольку, считает он, ранние работы Ван Гога труднее продать.

Нидерландский художник Винсент Ван Гог написал «Пришвартованные каноэ» летом 1887 года в Париже. Полотном владела супруга Карло Бурбон-Сицилийского Камила.

Недавно сообщалось, что редкая картина бельгийского художника Рене Магритта из серии «Империя света» может быть продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за более чем $95 млн. По данным CNN, полотно происходит из коллекции дизайнера интерьеров Мики Эртегун. На торгах также можно будет приобрести картины Дэвид Хокни, Жоана Миро и фото самой Эртегун, сделанное на Polaroid Энди Уорхолом.

Специальная вечерняя распродажа коллекции дизайнера пройдет 19 ноября, после нее состоятся дневные аукционы и две онлайн-продажи. Большую часть выручки получат благотворительные организации.

Ранее сообщалось, что в Лувре «Моне Лизе» пририсовали улыбку Джокера.