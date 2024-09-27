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Скандальному рэперу Vacio может грозить тюрьма в России

Адвокат Попов: рэперу Vacio грозит тюрьма за уклонение от воинской службы

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Московский городской суд

Бывший адвокат рэпера Vacio Роман Попов заявил, что артиста могут привлечь к уголовной ответственности за уклонение от воинской службы в России. Об этом сообщает «Абзац».

Защитник вспомнил, что советовал Николаю Васильеву (настоящее имя Vacio) пойти в армию, поскольку в противном случае исполнителю грозит наказание по статье 328 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет.

По словам Попова, Васильев даже пять раз ходил в военкомат, чтобы решить вопрос с армией. Однако затем рэпер уехал из России, ничего не сказав об отъезде своему адвокату.

«Николай в последний раз вышел на связь со мной полгода назад, извинился и заявил, что находится в США. С тех пор не общались», — поделился защитник.

Также Попов подчеркнул, что отказался от защиты Vacio после случившегося.

В 2023 году Vacio отсидел 15 суток за появление в голом виде в общественном месте на вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Кроме того, его оштрафовали на 200 тыс. рублей. 13 мая стало известно об отъезде Vacio из России.

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