Скандальному рэперу Vacio может грозить тюрьма в России

Бывший адвокат рэпера Vacio Роман Попов заявил, что артиста могут привлечь к уголовной ответственности за уклонение от воинской службы в России. Об этом сообщает «Абзац».

Защитник вспомнил, что советовал Николаю Васильеву (настоящее имя Vacio) пойти в армию, поскольку в противном случае исполнителю грозит наказание по статье 328 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет.

По словам Попова, Васильев даже пять раз ходил в военкомат, чтобы решить вопрос с армией. Однако затем рэпер уехал из России, ничего не сказав об отъезде своему адвокату.

«Николай в последний раз вышел на связь со мной полгода назад, извинился и заявил, что находится в США. С тех пор не общались», — поделился защитник.

Также Попов подчеркнул, что отказался от защиты Vacio после случившегося.

В 2023 году Vacio отсидел 15 суток за появление в голом виде в общественном месте на вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Кроме того, его оштрафовали на 200 тыс. рублей. 13 мая стало известно об отъезде Vacio из России.

Ранее прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело против блогера Варламова.