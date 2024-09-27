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Звезда «Короны» согласился сыграть в фильме Marvel из-за ипотеки

Актер Джаред Харрис признался, что сыграл в фильме «Морбиус» из-за зарплаты

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HBO

Звезда сериалов «Чернобыль» и «Корона» Джаред Харрис рассказал, что сыграл в фильме «Морбиус» с Джаредом Лето из-за денег. Его слова передает iNews.

«У меня, знаете ли, есть ипотека, которую нужно выплачивать», — заявил артист.

По словам Харриса, иногда актерам приходится соглашаться играть в фильмах, которые им неинтересны, ради того, чтобы заработать денег. Также Харрис объяснил неудачу спин-оффа «Человека-паука» тем, что в супергеройском боевике не было «острого чувства юмора».

«Я заметил, что такие фильмы хорошо идут, когда есть чувство юмора. Нельзя относиться к ним так, будто это Шекспир», — добавил Харрис.

В марте 2023 года актер Джаред Лето удостоился антипремии «Золотая малина» за главную роль в фильме «Морбиус». Зарубежные критики назвали картину бессмысленной и чудовищной, а элементы хоррора в ней — неуместными. Актер Джаред Харрис сыграл в ленте роль доктора Эмиля Николаса, наставника и отца Майкла Морбиуса.

Ранее сообщалось, что Риз Уизерспун ищет своего двойника для приквела «Блондинки в законе».

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