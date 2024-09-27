Сергей Лукьяненко предсказал обрушение кинорынку России

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил, что нынешняя волна ремейков может стать угрозой для российской киноиндустрии. Его слова передает «Абзац».

«Это обрушит кинорынок. Одними ремейками и сказками сыт не будешь», — заявил автор цикла «Дозоры».

Лукьяненко считает, что опираться на старые вещи нужно только тем режиссерам, у которых есть «особый такт и мастерство», поскольку результат ремейка должен выйти не хуже оригинала. Также писатель заявил о необходимости работы над фильмами бытового плана.

Недавно стало известно, что в ремейке фильма «Москва слезам не верит» сыграют актеры Иван Янковский, Андрей Максимов, Андрей Бурковский и Анастасия Талызина. Режиссером выступит создатель «Слова пацана» Жора Крыжовников.

31 декабря на ТНТ вышла пародия на фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» — «СамоИрония судьбы!». В ней снялись Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Клава Кока, а также Михаил Галустян, Павел Воля, Азамат Мусагалиев и другие юмористы.

Ранее актер Басилашвили призвал не эксплуатировать образы советских актеров.