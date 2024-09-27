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Волочкова заступилась за Бузову на фоне скандала с Салтыковой: «Позорище»

Балерина Волочкова назвала Ирину Салтыкову никому не нужной и стареющей женщиной

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Павел Кашаев/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова возмутилась высказываниями артистки Ирины Салтыковой, которая назвала Ольгу Бузову «выскочкой» в эфире шоу «Битва поколений». Слова Волочковой передает Teleprogramma.pro.

«Извините, пожалуйста, когда стареющие женщины, уже уходящие из мира шоу-бизнеса, и как сбитые летчики никому не нужны, не интересны, начинают судить молодую, красивую и успешную Ольгу Бузову. Извините, это позорище», — заявила танцовщица.

Экс-солистка Большого театра призналась, что давно знает Бузову как человека. Она назвала певицу прекрасным человеком со светлой душой, которая всего добилась сама. Также Волочкова предположила, что негативные комментарии в адрес Бузовой исходят от тех, кто завидует артистке.

Недавно Ольга Бузова призналась в Telegram-канале, что разочаровалась в Ирине Салтыковой на фоне ее высказываний. Исполнительница заявила, что ей обидно разочаровываться в людях и отметила, что Салтыкова ей нравилась раньше.

До этого Салтыкова устроила публичный скандал с телеведущей Викторией Боней, интервью которой должна была давать на шоу «Злые языки». Артистка обвинила ведущую в провокации после одного из вопросов.

Ранее звезда «А зори здесь тихие» призналась в страхе перед сценой.

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