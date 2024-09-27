Лана Дель Рей выходит замуж за охотника за аллигаторами

Певица Лана Дель Рей планирует выйти замуж за своего возлюбленного Джереми Дюфрена. Об этом сообщает таблоид TMZ.

По данным издания, исполнительница запросила разрешение на брак, но пара еще не обменялась клятвами. TMZ предполагает, что свадьба пройдет в ближайшее время.

Слухи о романе Ланы Дель Рей с Джереми Дюфреном появились в августе, когда их заметили на прогулке. Тогда певица заявила, что не встречается с мужчиной. Однако в итоге выяснилось, что они все-таки вместе.

В сентябре артистка впервые вышла на публику со своим новым возлюбленным. Она посетила свадьбу модели Карен Элсон, которая прошла 7 сентября в Нью-Йорке. Влюбленные держались за руки на публике.

Еще накануне в сети появились снимки избранника Ланы Дель Рей с охоты на крокодилов. В соцсетях пользователи раскритиковали бойфренда певицы за опасную работу.

Джереми Дюфрен уже несколько лет работает охотником на аллигаторов. Он также начал карьеру гида в компании Arthur's Air Boat Tours. Журналисты узнали, что у Дюфрена двое детей. В соцсетях он уже четыре года подряд с разным промежутком времени выкладывает фотографии с Ланой Дель Рей.

Ранее сообщалось, что рэпер Пи Дидди морит себя голодом в тюрьме из-за боязни быть отравленным.