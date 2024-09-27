Стало известно об участии Тима Рота в фильме по мотивам «Острых козырьков»

Британский актер Тим Рот, известный по ролям в фильмах «Бешеные псы» и «Легенда о пианисте», присоединился к актерскому составу полнометражного фильма по сериалу «Острые козырьки», который выйдет на стриминговой платформе Netflix. Об этом сообщает издание Deadline.

Пока неизвестно, какая роль достанется Роту. До этого к проекту присоединились Ребекка Фергюсон («Дюна») и Барри Кеоган («Солтберн»), их герои тоже пока неизвестны.

Зато подтверждена информация об участии в фильме Киллиан Мерфи в роли Томаса Шелби. Актер сыграл этого персонажа в сериале «Острые козырьки».

О сюжете новой киноленты известно мало. Действие будет происходить во время Второй мировой войны. В картине заявлены две сюжетные линии, зрители увидят как новых персонажей, так и старых.

В настоящее время Netflix снимает сразу два спин-оффа «Острых козырьков». В первом события развернутся в Бостоне через несколько десятков лет после оригинальной истории, во втором расскажут о юности Полли, матриарха клана Шелби.

Ранее стало известно, когда стартуют съемки фильма «Острые козырьки».