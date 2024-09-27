Стал известен актерский состав сериала «Москва слезам не верит»

Актеры Иван Янковский, Андрей Максимов, Андрей Бурковский, Тина Стойилкович и Анастасия Талызина сыграли в сериале «Москва слезам не верит», который снял режиссер Жора Крыжовников (настоящее имя Андрей Першин). Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.ru.

«Новый проект от создателей »‎Слова пацана. Кровь на асфальте» расскажет о трех подругах в поисках любви и счастья в солнечной Москве начала нулевых. Раскрываем часть каста — главные роли в сериале исполнят Иван Янковский, Андрей Максимов, Анастасия Талызина, Мария Камова (Маш Милаш), Тина Стойилкович, Андрей Бурковский», — сообщили в Wink.

Вместе с Крыжовниковым место режиссера разделила Ольга Долматовская, а всего сериал будет состоять из восьми серий.

До этого актриса Раиса Рязанова, сыгравшая в ленте Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» роль Антонины, выразила сомнение в необходимости съемок ремейков советских картин.

Ранее Ольга Бузова поддержала ремейк фильма «Москва слезам не верит».