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У Блиновской арестовали более 10 участков земли в Алуште и под Костромой

Прокурор: у Блиновской арестовано более 10 земельных участков

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Григорий Сысоев/РИА Новости

У блогера Елены Блиновской арестовали более 10 земельных участков, расположенных в Алуште и Костромской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора.

Гособвинитель уточнил, что из-за наложенного ареста «королева марафонов» не сможет продать свое имущество. При этом суд сможет направить землю блогера для погашения ущерба.

До этого адвокат Блиновской Наталья Сальникова сообщила, что суд снял арест с одной из квартир блогера. По ее словам, благодаря этому на расчетный счет налоговой в скором времени поступит 90 млн рублей. Однако Савеловский районный суд Москвы отказал защите в снятии ареста с автомобиля Lamborghini.

Блиновскую обвинили в крупных неуплатах налогов весной 2023 года. 22 января 2024 года суд отправил блогера в СИЗО, где она находится до сих пор.

Прокуратура России обвиняет «королеву марафонов» в неуплате 906 млн рублей налогов, отмывании значительной части этих средств и нарушении правил оборота платежей. Защита блогера оспаривает предъявленную сумму. По их данным, Блиновская задолжала на 406 млн руб. меньше.

Ранее Блиновская погасила свыше 230 млн рублей налоговой задолженности.

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