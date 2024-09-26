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Алексей Глызин о здоровье Добрынина в последние годы: «Чувствовал себя неважно»

Певец Алексей Глызин призвал молиться о здоровье госпитализированного Добрынина

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alexey.glyzin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Заслуженный артист России Алексей Глызин признался, что встречался с певцом и композитором Вячеславом Добрыниным полтора года назад на празднике. Его слова передает издание «Абзац».

«В последние пару лет Слава чувствовал себя, мягко говоря, неважно. Он тогда почти ни с кем не общался, хотя мы знакомы много-много лет», — поделился исполнитель.

Глызин предположил, что отстраненность Добрынина была связана с тем, что ему не хотелось ни с кем делиться своими переживаниями на фоне проблем со здоровьем. Певец заявил, что «остается только молиться о здоровье» композитора.

«Раньше был очень общительный, веселый. Не секрет, что он страдал от вредной привычки. Она усугубила все проблемы. Такие вещи не приносят пользы», — добавил он.

Накануне издание Life сообщило, что 78-летнего Вячеслава Добрынина доставили в больницу с подозрением на инсульт. Артист якобы находится в тяжелом состоянии, врачи не дают никаких прогнозов.

Позднее директор артиста Сергей Карпов сообщил, что не знает о госпитализации. Он подчеркнул, что ему не поступали подобные сообщения от композитора.

Ранее сообщалось, что звезду сериала «По законам военного времени» сняли с самолета за дебош.

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