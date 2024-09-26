Егор Крид отнял телефон из рук поклонницы на концерте

В Telegram-канале «НЕОПРА, БЛИН!» опубликовали видеоролик с концерта рэпера Егора Крида, на котором видно, как исполнитель отнял телефон из рук фанатки.

Поклонница подошла к рэперу с целью сделать совместное фото, однако артист забрал смартфон. Он посоветовал девушке «забить на телефон», назвав его «чушью полной». Крид подытожил свое обращение к девушке фразой: «В сердце твоя память».

Часть интернет-пользователей раскритиковала рэпера за то, что он «грубо выхватил» телефон. Также некоторые комментаторы посчитали, что поступок Крида «ничем не лучше» того, что совершила певица Mia Boyka. Криду напомнили, как он критиковал артистку за публичное осуждение детей-квадроберов.

Однако один из пользователей в комментариях пояснил, что вскоре Крид снял с девушкой видео со своих рук.

«А еще у нее есть несколько фотографий от фотографа концерта. Это все можно найти в ее социальных сетях», — добавили в комментариях.

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