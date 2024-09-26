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Никита Кологривый об эпохе 90-х: «Есть чему поучиться»

Актер Никита Кологривый назвал эпоху 90-х доброй и интересной

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FAMETIME TV/YouTube

Актер Никита Кологривый порадовался, что российские режиссеры стали чаще обращаться к эпохе 90-х, поскольку в те времена было много «интересного и захватывающего». Своим мнением звезда сериала «Комбинация» поделился в беседе с КИНОТВ.

«Раньше нас пугали 90-ми, 80-ми, а теперь мы понимаем, что там было очень много доброго, интересного, хорошего, есть чему поучиться», — заявил артист.

Недавно звезда «Левиафана», актер Алексей Розин в интервью «Газете.Ru» заявил, что нынешний тренд на 90-е связан с цикличностью культуры.

«Мы завершили круг и снова пришли к 90-м. Кроме того, выросли люди, которые в 90-е годы были детьми или подростками. Для них эти годы — это период детства или юности, к нему хочется обратиться», — считает артист.

Розин назвал 90-е важной исторической эпохой для страны, которую точно нужно анализировать, проговаривать и как-то рефлексировать. Он подчеркнул, что сам не испытывает пиетет перед той «очень разной и противоречивой» эпохой.

«С одной стороны, рушилась страна, одни люди резко разбогатели, а другие, напротив, обеднели, и этот контраст на поверхности. Одновременно для нас открылось столько всего нового. Мир резко изменился, к нам пришел тот Запад, о котором мы так мечтали, вместе со своими кино, музыкой, модой, едой, да просто всем. Это был сложный период, когда все смешалось», — заключил он.

Ранее звезда «А зори здесь тихие» призналась в страхе перед сценой.

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