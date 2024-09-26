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«Целая планета»: Михалков поделился воспоминаниями о Мадянове

Режиссер Михалков: актер Мадянов был уникальным человеком

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Режиссер и общественный деятель Никита Михалков поделился воспоминаниями об актере Романе Мадянове, с которым он работал в таких картинах как «12» и «Утомленные солнцем-2». Слова артиста приводит Tsargrad.tv, ссылаясь на его Telegram-канал.

«Очень неожиданная и печальная весть. <…> Уникальный абсолютно артист, бесстрашный, невероятно оснащенный технически. <…> Мне чрезвычайно горько и жалко, что его нет, потому что у него такая мощь была и такие возможности, которые редко кому дает Господь. В том, что он сделал, — это целая планета замечательных характеров», — подчеркнул Михалков.

На 63-м году жизни скончался актер Роман Мадянов — звезда сериала «Солдаты» и заслуженный артист России. По информации СМИ, в последние месяцы он боролся с раком легких.

Артист скончался в своем доме в Подмосковье (в других источниках сообщают, что в московской квартире), его тело утром нашли родственники. О жизни и карьере Мадянова рассказывает «Газета.Ru».

Ранее сын Мадянова рассказал о последних словах артиста.

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