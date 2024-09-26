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ФНС закроет «Родину» Земфиры

Mash: компанию певицы Земфиры «Родина» закроют

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Михаил Фомичев/РИА «Новости»

Федеральная налоговая служба России (ФНС) закроет компанию «Родина» певицы Земфиры (признана в РФ иностранным агентом). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Причину закрытия в ведомстве не называют. Открытые данные показывают, что фирма с момента регистрации в мае 2023 года не демонстрировала деловую активность.

Уставный капитал компании составлял 10 тысяч рублей. Она была зарегистрирована в квартире экс-директора группы «Машина времени».

Сейчас Земфира проживает во Франции. Слухи о получении гражданства этой страны она опровергала.

Певицу включили в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. Согласно обоснованию Минюста, певица «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах», «получала поддержку от иностранных источников».

Позже это решение признал законным Замоскворецкий районный суд Москвы. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу исполнительницы, после чего оно вступило в законную силу. После этого Земфира обратилась в Верховный суд с аналогичной жалобой.

Накануне Верховный суд не стал рассматривать жалобу Земфиры на отказ снять статус иноагента.

Ранее Рената Литвинова опубликовала фото Земфиры на фоне слухов об их ссоре.

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