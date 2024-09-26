«Хорошего много не бывает»: Виктор Сухоруков признался, что мало снимается

Народный артист России Виктор Сухоруков признался, что в последнее время мало снимается в кино. Его цитирует «Пятый канал».

Сухоруков на премьере «Последний богатырь. Наследие» заявил, что сейчас в хороший проект попасть сложно.

«Я сейчас не очень избалован кинематографом и всякими предложениями, но то, что я здесь оказался — считай, что это мой счастливый билет. Очередной. Хорошего много не бывает и не должно быть», — делится размышлениями 72-летний артист.

В противном случае, продолжил он, можно пресытиться и не понять, в чем радость жизни.

В картине режиссера Антона Маслова «Последний богатырь. Наследие» Сухоруков сыграл эпизодическую роль вождя чуди.

Накануне Виктор Сухоруков рассказал «Газете.Ru», что режиссер Дмитрий Светозаров долгое время не мог снять комедию «Пять процентов», потому что на нее не выделялись деньги на питчинге.

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