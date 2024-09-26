Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Хорошего много не бывает»: Виктор Сухоруков признался, что мало снимается

Актер Сухоруков заявил, что стал меньше сниматься в кино

close
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Народный артист России Виктор Сухоруков признался, что в последнее время мало снимается в кино. Его цитирует «Пятый канал».

Сухоруков на премьере «Последний богатырь. Наследие» заявил, что сейчас в хороший проект попасть сложно.

«Я сейчас не очень избалован кинематографом и всякими предложениями, но то, что я здесь оказался — считай, что это мой счастливый билет. Очередной. Хорошего много не бывает и не должно быть», — делится размышлениями 72-летний артист.

В противном случае, продолжил он, можно пресытиться и не понять, в чем радость жизни.

В картине режиссера Антона Маслова «Последний богатырь. Наследие» Сухоруков сыграл эпизодическую роль вождя чуди.

Накануне Виктор Сухоруков рассказал «Газете.Ru», что режиссер Дмитрий Светозаров долгое время не мог снять комедию «Пять процентов», потому что на нее не выделялись деньги на питчинге.

Ранее Катя Лель назвала роль своей мечты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами