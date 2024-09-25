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Продюсер посоветовал Аврааму Руссо не вести дела с семьей Пугачевой

Продюсер Дворцов: дуэтом с Орбакайте Авраам Руссо лишь очернит свое имя

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсер Сергей Дворцов посоветовал певцу Аврааму Руссо не сотрудничать с семьей Аллы Пугачевой из-за позиции звезд по отношению к России. Своим мнением эксперт поделился с сайтом «Страсти».

«Если Руссо все-таки запишет какой-то дуэт с Кристиной [Орбакайте], он себя только загрязнит, очернит свое имя», — считает Дворцов.

Эксперт добавил, что у Руссо могут возникнуть неприятности в России из-за сотрудничества с дочерью Пугачевой, поскольку на Орбакайте «все-таки шлейф Галкина».

Накануне Life со ссылкой на SHOT сообщал, что певица Кристина Орбакайте отказалась выходить на сцену с Авраамом Руссо в ОАЭ, несмотря на договоренности. По данным канала, Руссо и Орбакайте должны были исполнить свои совместные композиции «Просто любить тебя» и «Любовь, которой больше нет» на корпоративе в Дубае. Певица отказалась петь с Руссо прямо во время мероприятия, исполнив хиты самостоятельно.

В беседе с Telegram-каналом Руссо признался, что не общается с Орбакайте уже два года. Коллеги не поддерживают связь, поскольку каждый занят своей жизнью.

«Нигде не пересекаемся — на каких-то концертных площадках», — подчеркнул он.

Ранее СМИ сообщили, что Орбакайте не смогла собрать полный зал в США.

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