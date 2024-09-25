Друг сообщил, что у Прилучного есть «компромат» на Муцениеце

Друг актрисы Агаты Муцениеце объяснил изданию kp.ru, почему ее 11-летний сын живет с отцом Павлом Прилучным в Геленджике и учится дистанционно, а не находится с матерью в Москве.

По словам приятеля знаменитости, звезда «Мажора» выбрал такой вариант, поскольку планирует забрать у бывшей супруги опеку над наследником. При этом младшая дочь, по словам источника, останется жить с матерью.

«Паша даже готов предоставить суду какой-то компромат на Агату, мол, она далеко не образец морали», — отметил знакомый актрисы.

Инсайдер подчеркнул, что Прилучный решил судиться с Муцениеце из-за того, что артистка потребовала больших выплат на детей. Она захотела, чтобы ее дети жили «как звезды» на фоне второй волны популярности отца.

«Агата хочет [получать] вместо привычных 100 тыс. рублей в месяц более весомые алименты — по миллиону рублей в месяц на каждого ребенка», — раскрыл источник.

23 мая Павел Прилучный подал в суд на бывшую жену Агату Муцениеце. Иск связан с осуществлением несовершеннолетними детьми своих прав. В пресс-службе Головинского суда Москвы не стали делиться подробностями дела, так как оно касается несовершеннолетних.

Актеры Муцениеце и Павел Прилучный были женаты с 2011 по 2020 год. У экс-супругов двое общих детей: 11-летний Тимофей и семилетняя Мия.

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