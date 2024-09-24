Депутат Госдумы призвал выгнать Пугачеву и Орбакайте из России

Первый зампредседателя Комитета по обороне и депутат Госдумы Алексей Журавлев возмутился в беседе с Life, что певицы Алла Пугачева и Кристина Орбакайте «спокойно» распродают свою недвижимость.

Журавлев уверен, что Пугачеву и всю ее семью, включая дочь — Орбакайте, необходимо «выставить из страны с голым задом». По мнению депутата, у артисток не должно быть возможности продавать свою российскую недвижимость. Первый зампредседателя Комитета по обороне заявил, что певицы купили жилье на миллиарды рублей, полученные от концертов, оплаченных из российского бюджета.

Журавлев считает, что Пугачева еще нескоро попадет в список иноагентов из-за «покровителей».

«Вот она и устраивает распродажу, причем не только своего имущества, но и пугачевского, заранее оформленного на имя Орбакайте. Очевидно, у этих перебежчиков и предателей всё ещё достаточно покровителей в России, чтобы дать им еще долгие годы жить безбедно за рубежом», — заявил депутат Госдумы.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. С тех пор артистка уже несколько раз посещала Россию — в августе 2022 года, мае и ноябре 2023-го.

Ранее Орбакайте захотела продать две квартиры в Москве.